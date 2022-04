Ho un ritardo di 6 giorni. ho assunto la pillola dei 5 giorni…

Salve vorrei chiedere un informazione. Ho avuto un rapporto protetto con il mio ragazzo, ma poi ci siamo accorti che il preservativo si era rotto, lui non era venuto e non ci sono state perdite di nessun genere. Il giorno dopo ho preso la pillola dei 5 giorni entro le 24 ore. Ho un ritardo di 6 giorni. Vorrei sapere la vostra opinione per tranquillizzarmi. Grazie

Anonima

Cara Anonima,

il contraccettivo di emergenza è un farmaco a tutti gli effetti e può incidere sulla regolarità del ciclo in quanto l’organismo deve far fronte ad un elevato e improvviso apporto ormonale. Possono di fatti esserci ritardi, anticipazioni o frequenti episodi di spotting. Tecnicamente, da quello che ci racconti, non c’è stata una eiaculazione interna per cui i rischi dovrebbero essere ridotti. Non sappiamo in che periodo del ciclo ti trovassi ma se eri fuori dal periodo fertile le probabilità di una gravidanza dovrebbero essere inferiori. Puoi confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia, il quale attraverso una visita più approfondita potrà sicuramente rassicurarti.

Un caro saluto!