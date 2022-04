Elodie e Marracash vicini al ritorno di fiamma? Lui beccato sotto casa di lei

Il ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash si fa sempre più concreto. Dopo l’indiscrezione trapelata la scorsa settimana dal settimanale ‘Oggi’, a confermare una loro frequentazione con tanto di foto è la rivista ‘Chi’. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, ha infatti ‘beccato’, il rapper mentre entra nell’appartamento milanese della cantante. Poco dopo, lei scende, sola, per un’uscita con le amiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Al momento dunque, la relazione tra Elodie e l’ex modello si Armani, Davide Rossi, sembra archiviata. D’altronde, è stata la stessa interprete di ‘Bagno a mezzanotte’ in un’intervista a ‘Grazia’ a parlare così di Marracash: “Mi fa strano parlare di fine fra me e lui, il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro”.

LEGGI ANCHE: Elodie e Marracash sono tornati insieme? La coppia si frequenta di nuovo

Elodie e Marracash, una storia d’amore in musica

Non si può negare, che quella tra Elodie e Marracash è una relazione fondata sulla musica. Oltre a condividere la stessa passione infatti, la loro storia d’amore è nata e finita grazie con due brani musicali. E’ grazie al singolo ‘Margarita’ che i due si sono conosciuti.

Ed è con il brano ‘Crazy Love’ cantato da Marracash e interpretato anche da Elodie, che il loro amore si è chiuso. Ma, il ritorno di fiamma sembra vicino.