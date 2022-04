Brenda Asnicar si trasferisce in Italia e chiede aiuto a Tommaso Zorzi

I fan de ‘Il mondo di Patty’ possono solo che gioire. Uno dei personaggi più amati della popolare telenovela argentina Anni 2000 sta per arrivare nel Bel Paese.

Brenda Asnicar ha annunciato sui social di avere intenzione di trasferirsi in Italia.

In particolare, l’attrice e cantante ha chiesto una mano per trovare una sistemazione a Tommaso Zorzi, che oltre ad essere suo grande fan l’ha intervistata nel 2020.

“Finisco di registrare e vedo che mi arriva un messaggio da Brenda Asnicar che mi dice che si sta trasferendo in Italia chiedendomi info per affitti e case varie. Cioè ragazzi, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto o no? Perché io qua sto per coronare il sogno. Ciao mamma, ciao proprio!“

E nonostante siano passati oltre 10 anni dalla prima puntata in Italia de ‘Il Mondo di Patty’, i fan non hanno dimenticato Brenda e la ‘sua’ Antonella. Su Twitter il nome ‘Brenda Asnicar’ è entrato in tendenza, con gli utenti che hanno condiviso video e ricordi della ‘Divina’.