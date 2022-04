Barbie, Margot Robbie ‘bionda pazzesca’ sulla prima immagine

Margot Robbie ‘bionda pazzesca’ sulla prima immagine dell’attesissimo Barbie, il film sulla celebre bambola Mattel (che qui è in carne e ossa) diretto da Greta Gerwig (Lady Bird, Piccole Donne) e al cinema nel 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures. La regista di Lady Bird e Piccole Donne ha scritto il film con Noah Baumbach, in passato coppia anche nella vita.

L’immagine mostra la Robbie biondissima con un sorriso magnetico in sella alla sua macchina rosa (quanto hype per questo film, sicuramente ci riserverà non poche sorprese!).

Se ve lo state chiedendo, sì c’è anche Ken. Il ‘bambolo’ sarà interpretato da Ryan Gosling e noi siamo curiosissimi di vedere il risultato. Nel cast ci sono anche il comico Will Ferrell, nei panni del CEO dell’azienda di giocattoli, America Ferrera, Simu Liu (Shang-Chi), Kate McKinnon, Issa Rae, Michael Cera ed Emma Mackey (l’amata Meave nella serie Netflix Sex Education). Cosa hanno in comune tutti questi personaggi? Sicuramente la vena comica!