Tg Scuola – Edizione del 29 aprile 2022

Bianchi ha incontrato la viceministra dell’Educazione ucraina Vira

L’accoglienza nelle scuole italiane degli studenti ucraini in fuga dalla guerra e la continuità didattica rispetto al percorso iniziato nel proprio Paese. Il supporto psicologico, e il recupero della socialità anche grazie ad attività dedicate nel periodo estivo. Sono i temi al centro dell’incontro che si è tenuto al ministero dell’Istruzione tra il Ministro Patrizio Bianchi e la Viceministra dell’Educazione e della Scienza ucraina, Rogova Vira.“Ho voluto testimoniare alla Viceministra la vicinanza e la solidarietà della scuola italiana. Il nostro Paese- ha detto il ministro Bianchi- ha immediatamente accolto bambini e ragazzi nei nostri istituti. Continueremo a mettere in campo tutte le azioni necessarie, anche con il supporto e il coordinamento europeo. Costituiremo un gruppo di lavoro tra i due Paesi affinché il contatto sia diretto e costante”, ha concluso Bianchi.

XVI Premio Vito Scafidi per le buone pratiche, premiati 4 progetti

A 20 anni dal terremoto del Molise in cui persero la vita i 27 bambini e una maestra della scuola di San Giuliano di Puglia, e 14 anni dal crollo del soffitto del liceo ‘Darwin’ di Rivoli, che provocò la morte di Vito Scafidi, oggi studenti e docenti, grazie al premio Vito Scafidi, riflettono insieme sui temi della sicurezza e del benessere a scuola. Il Teatro Palladium di Roma ha ospitato la premiazione della 16esima edizione del premio, promosso da Cittadinanzattiva all’interno della campagna nazionale Impararesicuri, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e il Dipartimento della Protezione Civile. Sul podio 4 progetti vincitori e 5 menzionati. Per l’area sicurezza a scuola e sul territorio, ha vinto il progetto dell’ I.C. ‘Fratelli Bandiera’ di Roma, con ‘La mia scuola si … cura’ : giochi di ruolo e simulazioni per far scoprire alla comunità i rischi di incendi e terremoti. Per l’area ‘Educazione alla cittadinanza attiva’, il progetto vincitore è #IOHOCURA3, dell’Istituto Comprensivo Sylos di Bitonto: attività, a distanza e in presenza, per gli anziani e i disabili adulti ospiti della RSA della Fondazione Giovanni XXIII, svolte attraverso la metodologia educativa del Service Learning. Per la categoria ‘Educazione al benessere’, l’Istituto Comprensivo ‘Chiarelli’ di Martina Franca, ha vinto con il progetto ‘La [email protected] del Tesoro’: attività laboratoriali di lettura e narrazione, in un percorso di scoperta e conoscenza di sé e delle proprie emozioni. E infine ‘Un isolato pieno di meraviglie’, il progetto del nido ‘L’Astrolabio’ di Prato che ha vinto nella categoria ‘Gli 0-3 al tempo del Covid-19”.

Servono talenti digitali, Bianchi: “Scuola anticipi cambiamenti”

Quali saranno le nuove professioni digitali? E come formare i giovani ai nuovi mestieri richiesti dal mercato? Se ne è parlato nel corso dell’evento ‘Talenti digitali, un dialogo su scuola e nuovi mestieri’ promosso da Asstel-Assotelecomunicazioni. Un incontro dedicato alle buone pratiche di orientamento scuola-lavoro per individuare le nuove rotte professionali e formative aperte grazie all’impulso di innovazione e digitalizzazione. Ospitato al Cnel, l’evento ha fatto dialogare politica, imprese e giovani per trovare soluzioni e spunti comuni. Per il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, non si tratta più della necessità di introdurre nuove materie ma di ricostruire una scuola nuova. Il ministro ha parlato dei due pilastri su cui si basa questo cambiamento: il rafforzamento dell’autonomia scolastica e “una forte innovazione didattica per poter essere in grado di anticipare i cambiamenti”. E in questo il digitale può essere lo strumento in grado di aprire le scuole. “Oggi servono competenze specifiche e servono competenze non cognitive, per tenere insieme la comunità. L’idea di una scuola che sia di riferimento ad un Paese in trasformazione e che anticipi le trasformazioni richiede una osmosi tra esperienze. Stiamo lavorando a una scuola della complementarietà”.

Premiati i vincitori delle XXIX Olimpiadi di Filosofia

Si è tenuta al teatro Palladium di Roma, la cerimonia di proclamazione e premiazione delle vincitrici e dei vincitori della XXIX edizione delle Olimpiadi nazionali di Filosofia. Oltre 380 le scuole partecipanti da tutta Italia, cui si aggiungono altre 6 scuole italiane all’estero. Più di 10.000 le studentesse e gli studenti coinvolti. La premiazione è avvenuta in presenza dopo due anni dall’ultima volta, nel maggio 2019 a Roma. Le gare di istituto, quelle regionali e la fase finale si sono svolte su piattaforma digitale nelle sedi di appartenenza degli istituti. I dirigenti scolastici e i docenti hanno accompagnato le ragazze e i ragazzi dando loro supporto didattico, tecnologico e digitale durante l’intero anno scolastico. Sui gradini più alti del podio si sono posizionati tre studentesse e tre studenti. I primi due classificati della Sezione B parteciperanno anche all’International Philosophy Olympiad, che quest’anno si svolgerà a Lisbona dal 26 al 29 maggio dopo due anni di manifestazione a distanza. “Con la filosofia si impara a discutere, a difendere le proprie tesi e a dialogare- ha detto il ministro Bianchi- La filosofia educa al vivere civile”.