Il concerto dei Maneskin all’Arena di Verona – VIDEO

Erano oltre 12mila le persone accorse all’Arena di Verona per il ritorno live in Italia dei Maneskin. Mentre il Loud Kids Tour, il primo tour mondiale della band, è stato posticipato al 2023, sono rimasti invariati gli appuntamenti all’aperto, inaugurati proprio dal concerto del 28 aprile a Verona.

Il prossimo live dei Maneskin sarà a Lignano Sabbiadoro il 23 giugno, seguito dal grande evento al Circo Massimo di Roma il 9 luglio.

Il concerto dei Maneskin all’Arena di Verona

Tra i momenti clou del concerto dei Maneskin all’Arena di Verona, l‘esibizione sulle note di Gasoline, in cui Damiano ha sventolato la bandiera dell’Ucraina: “Abbiamo la grande fortuna di fare questo lavoro. Ma ci sono momenti in cui dobbiamo usare il nostro privilegio per aiutare chi non ce l’ha”, ha affermato il cantante, citando successivamente il discorso di Charlie Chaplin nel ‘Dittatore’.

Nel corso della serata anche la partecipazione a sorpresa di Manuel Agnelli, con cui i Maneskin hanno eseguito la cover di ‘Amandoti’ dei CCCP portata a Sanremo 2021.