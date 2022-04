In migliaia all’Arena di Verona ma gli occhi di Damiano sono solo per la sua Giorgia – Video

Più che un concerto, un trionfo. I Maneskin sono tornati in Italia e ad accoglierli c’era l’intera Arena di Verona, stracolma, che ha ballato e cantato con loro. In migliaia sono accorsi per assistere al live della band romana. Tra gli spettatori, quelli speciali, non poteva mancare Giorgia Soleri, fidanzata del frontman Damiano David, che ha ritrovato il suo compagno dopo alcune settimane. In mezzo, i loro appuntamenti lavorativi: il cantante impegnato nei vari live in America, tra cui il Coachella, lei in procinto di lanciare il suo libro di poesie ‘La signorina nessuno’.

Una coppia molto attiva professionalmente ma unita da un legame forte che dura ormai da 8 anni. E così ieri sera, proprio in occasione del live all’Arena, in molti non hanno potuto fare a meno di notare lo sguardo di Damiano rivolto ad una persona tra il pubblico mentre interpretava il brano ‘Torna a casa’. Il gesto non è sfuggito ai fan che hanno postato diversi video. Tutti sostengono che li era presente proprio la sua Giorgia e a giudicare dalle storie dell’influencer sembra proprio così.