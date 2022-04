Salve Esperti,

chiedo scusa sono ancora io perché sono in ansia da tanti giorni perché il mio ciclo è in ritardo e sto avendo delle perdite bianche in questi ultimi giorni. Le mie ultime mestruazioni sono state il 25 marzo e il 6 aprile ho avuto il rapporto con il mio ragazzo quando ad un certo punto il preservativo si è rotto, ma lui non era venuto e non ci sono state perdite di nessun genere. Io il giorno dopo ho subito preso la pillola dei 5 giorni entro le 24 ore. Chiedo scusa per aver scritto per la seconda volta, ma ho bisogno del vostro aiuto

Grazie

Anonima