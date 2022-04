Salve esperti,

avrei bisogno di un consiglio. Da sempre ho difficoltà ad esprimere io miei sentimenti sia che si tratti di emozioni positive come le chiamo io gioia, felicità, amore sia di emozioni negative, rabbia dolore paura. Ho 30 anni ed ormai credo che in qualche modo devo risolvere questo problema. Le mie amiche dicono che spesso appaio fredda, ma chi mi conosce bene sa benissimo che non è così. Prima non mi dava fastidio ma ora sento che non riesco più a trattenere niente e l’unica cosa che riesco a fare è piangere. Ma non lo faccio davanti agli altri, lo faccio di nascosto quando nessuno mi vede. Mi è capitato di rinchiudermi in bagno e scoppiare in un pianto che dura qualche minuto e poi ritornare in me. Come posso lasciarmi andare? Avete dei consigli da darmi? Dite che devo andare da uno specialista?

Anonima, 30 anni

Cara Anonima,

da quanto ci scrivi capiamo proprio questo desiderio, finalmente, di lasciarti andare. Non sappiamo molto di te del perchè hai iniziato a nascondere le tue emozioni. Il pensiero va anche alla bambina che eri, alla libertà che ti è stata concessa nell’esprimere te stessa attraverso i tuoi stati d’animo. A volte delle esperienze negative ci portano a fare dei compromessi con noi stesse, o probabilmente mettiamo in atto dei meccanismi difensivi che pensiamo essere efficaci per proteggerci dal mondo esterno o dal mondo interno. Potremmo suggerirti di lasciarti andare alle emozioni, sia negative come le chiami tu sia positive. Sappiamo però che è necessario un profondo lavoro su noi stessi, e visto che finalmente stai prendendo coscienza di alcune dinamiche interne, probabilmente un lavoro attraverso un percorso psicoterapeutico potrebbe essere, in questo momento, la risposta alla tue domande. Questa presa di coscienza non deve andare sprecata, il rischio è quello di ri-attivare, quei meccanismi difensivi che ora sembrano non reggere più. Saremo lieti di sapere la tua riflessione su quanto ti abbiamo proposto, torna a scriverci quando vuoi.

Un caro saluto!