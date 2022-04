Marvel Multiverse Experience, aperte le prenotazioni

Sono aperte le prenotazioni per partecipare gratuitamente alla Marvel Multiverse Experience, l’esperienza esclusiva in arrivo a Milano, presso la Torneria Tortona, in occasione dell’uscita del nuovo film Marvel Studios ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’.

Da mercoledì 4 a domenica 8 maggio i fan potranno vivere, per la prima volta in Italia, un percorso immersivo di circa 30 minuti attraverso delle stanze ispirate ai mondi di Doctor Strange e ai momenti più iconici del film. L’accesso alla Marvel Multiverse Experience è gratuito e sarà consentito solo previa prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Le prenotazioni sono aperte al link: https://multiverseexperience.it/

Marvel Multiverse Experience

Dove: Torneria Tortona – Via Tortona 32, Milano

Date: dal 4 all’8 maggio

Orari:

Mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 maggio – Dalle 14:00 alle 20:00

Sabato 7 maggio – Dalle 10:00 alle 22:00

Domenica 8 maggio – Dalle 10:00 alle 19:00

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.

Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige.