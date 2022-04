Buon giorno.

Scrivo perché mi è successa una cosa un po’ strana. Questo mese sto avendo le mestruazioni in maniera strana, nel senso che ho i miei soliti dolori, ho un flusso abbondante, ma le mestruazioni mi “corrono” solo quando vado in bagno. Chiedo scusa per la franchezza, ma l’assorbente mi resta pulito, invece quando vado in bagno il flusso mi corre con sangue abbondante, anche a pezzi e anche quando mi pulisco le perdite sono abbondanti. Non ho variazione di giorni nel senso che lo aspettavo oggi ed oggi mi è venuto, è solo che ho il flusso solo quando vado in bagno. Come mai?





Anonima

Cara Anonima,

ci sembra proprio che puoi stare tranquilla. Possono capitare delle differenze tra un ciclo e l’altro, vedrai che a breve il flusso vero e proprio arriverà. Come detto i cicli non sono tutti uguali a volte sbalzi ormonali, cambiamenti nello stile di vita, cambiamenti nell’alimentazione, ma anche ansia e stress possono incidere su regolarità, flusso e durata della mestruazione. Sperando di averti tranquillizzato ti invitiamo a scriverci nuovamente per qualsiasi dubbio o perplessità.

Un caro saluto!