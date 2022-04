‘Benvenuti a Eden’, su Netflix la serie con Ana Mena

C’è anche Ana Mena nel cast di ‘Benvenuti a Eden’, la nuova serie originale spagnola di Netflix.

Teen drama di stampo thriller, la prima stagione debutterà sulla piattaforma il 6 maggio.

Benvenuti a Eden, la trama

“Sei felice?”. Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti e attivi sui social media ricevono un invito alla festa più esclusiva della storia, organizzata in un’isola segreta dal marchio di una nuova bevanda. Quella che inizia come un’avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile. Ma le cose non andranno come si aspettano…