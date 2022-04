Il 4 maggio è Star Wars Day: 5 idee per tutti i fan della saga

Il 4 maggio si avvicina e come ogni anno i fan della leggendaria saga di Star Wars si preparano a celebrare lo Star Wars Day!

Per l’occasione, i partner licenziatari Disney e Lucasfilm propongono tanti prodotti esclusivi ispirati agli iconici personaggi della saga, pensati per aiutare i fan di tutte le età a immergersi nelle storie senza tempo dell’universo Star Wars.

Dai nuovi set Diorama di Lego alle collezioni di abbigliamento shopDisney, dai costumi di Rubies agli accessori da collezione Hasbro, tantissime novità sono già disponibili nei migliori punti vendita fisici e online.

Inoltre da non perdere su Disney+ Disney Gallery: The Book of Boba Fett in arrivo il 4 maggio e tanti altri titoli come Lego Star Wars: All Stars, Lego Star Wars: The Freemaker Adventures e Star Wars: Le Nuove Cronache di Yoda.

Ecco 5 idee per lo Star Wars Day:

Spada laser Lightsaber Forge Darth Maul di Hasbro

Con questa spada laser elettronica ispirata al personaggio Darth Maul i piccoli dai 4 anni in su potranno rivivere le epiche battaglie dell’universo di Star Wars. La spada è composta da 7 parti: 2 lame, 2 impugnature, 2 coperture e il nucleo e permette ai bambini di costruire da soli la propria spada laser per i loro duelli immaginari. Tutte le parti sono compatibili con la linea Lightsaber Forge, per cui i piccoli potranno montare e combinare i componenti per creare spade personalizzate! La spada riproduce anche suoni elettronici ispirati alla saga ed è dotata di una doppia lama estendibile che si illumina.

Box Set edizione limitata Trilogie Star Wars in 4K UHD

Nuova collezione per rivedere tutti gli episodi con la perfezione e la potenza del formato 4K UHD. La raccolta è composta da tre diversi box set in edizione limitata che racchiudono le tre iconiche trilogie: la trilogia prequel che dà inizio all’avventura spaziale, la trilogia originale in cui gli eroi si ribellano per salvare la Galassia, e la trilogia sequel con i film finali della saga di Skywalker.

Videogioco Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker di TT Games

Con il videogioco Lego Star Wars: The Skywalker Saga i giocatori potranno lottare per conquistare la Galassia. Avventure iconiche e azione no stop ripercorrono tutta la saga di Star Wars con l’umorismo di Lego.

Puzzle 1000 pezzi Morte Nera Star Wars di Ridley’s Games

I piani dell’Impero per realizzare la sua arma definitiva sono stati sventati, ma la Morte Nera può ancora essere completata grazie a questo magnifico puzzle da 1000 pezzi firmato Ridley’s Games. Il doppio puzzle presenta un’immagine della Morte Nera su un lato e un progetto dettagliato della stazione da battaglia sul retro. Disponibile su shopDisney.it

Maglietta adulti Skywalker Academy di shopDisney

Con questa maglietta in cotone lo stile da Jedi entrerà nel guardaroba di ogni giorno. Il pratico modello presenta una scritta e un’immagine in stile silhouette di Luke Skywalker.