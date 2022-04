Primo Maggio, Concertone in bilico per Ambra. Anche Bugo alla conduzione

Concertone del Primo Maggio di Roma in bilico per Ambra Angiolini, scelta per la quinta volta consecutiva alla guida della manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany. La conduttrice, sul set di un film, è risultata positiva nei giorni scorsi a un tampone rapido Covid-19. Ora è in attesa dell’esito negativo del tampone molecolare. “Sono felicissima di tornare per la quinta volta- dice Ambra alla vigilia- un tampone positivo, dopo due anni, sarebbe una beffa”.

Bugo si aggiunge alla conduzione

Nel frattempo, come annunciato nella conferenza stampa di presentazione, Bugo si aggiunge alla conduzione del Concertone del Primo Maggio di Roma, che quest’anno torna in piazza San Giovanni in Laterano. Il cantautore presenterà la prima parte della manifestazione.

“Per me è un onore essere qui- dice l’artista alla vigilia– mi sento grato di dare il mio contributo. Farò del mio meglio e cercherò di trasmettere un messaggio e dei valori che sono miei. È un’opportunità. Sono felice di presentare il pomeriggio: i giovani. Loro sono per me grande ispirazione”.

Nel 2020 e nel 2021, Bugo era stato nel cast dei cantanti. “Quelle due edizioni- racconta ancora il cantautore- mi hanno insegnato di avere i piedi per terra e cercare di trasferire attraverso lo schermo l’emozione, anche senza pubblico. Quell’emotività cercherò di portarla quest’anno sul palco”.