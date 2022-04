Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si baciano: la reazione di Prince Valiant è virale

Sta facendo il giro del web il video esilarante della reazione di Prince Valiant davanti al bacio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il cucciolo di casa Prelemi, che a inizio mese ha subito un delicato intervento alla zampetta a causa di un incidente, sta tornando in forma, ma come ogni cucciolo che si rispetti è in cerca di costanti attenzioni dai suoi genitori umani.

Così, il piccolo Pomeriana non nasconde la gelosia per le coccole che Giulia e Pierpaolo si scambiano davanti ai suoi occhi, abbaiando nervosamente e facendo ‘l’offeso’.

Il video, pubblicato nelle Storie della pagina Instagram di Prince Valiant, ha fatto impazzire i fan, diventando virale su Twitter.