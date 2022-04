Il concerto di Folcast a Roma in 3 minuti – VIDEO

Dopo un Sanremo nella sezione Nuove Proposte, un disco e un lungo stop per il perdurare dell’emergenza Coronavirus, Folcast è finalmente tornato dal vivo. Il cantautore si è esibito a Largo Venue per la data romana del suo tour nei club. Una serata piena di musica e sorprese ma soprattutto un ritorno a casa per l’artista nato e cresciuto nella Capitale. Il 29enne non delude la sua città e anzi la fa ballare con un groove che non passa inosservato. Pop e soul si fondono continuamente nella musica di Folcast e la prova è “Tempisticamente”, il progetto uscito lo scorso gennaio. In setlist tanti brani di questo disco ma non solo: dal pezzo sanremese “Scopriti” a “Lifting”, passando per la title track e “Senti che musica”, originariamente cantata con Roy Paci. Sul palco, poi, le incursioni degli ospiti: Avincola, Matteo Costanzo e Ditonellapiaga.

Ecco il nostro riassunto video ↓