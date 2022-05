È giusto uscire da soli se non si hanno amici oppure è considerato da sfigati?…

Salve esperti,

vi scrivo per dei consigli. È giusto uscire da soli se non si hanno amici a 20 anni oppure è considerato da sfigati? Se si in quali luoghi è meglio uscire? Sono abbastanza riservato, ho 0 occasioni sociali se non solo l’università e i social ma vorrei espandere di più. Esco di rado per divertirmi, studio, ho passatempi casalinghi. Come faccio ad avere più occasioni? Faccio una vita abbastanza monotona e abitudinaria.

Anonimo, 20 anni

Caro Anonimo,

in generale nulla è da considerarsi da “sfigati” se fa sentire bene e a proprio agio, perchè se si ha un equilibrio interno e si asseconda il proprio essere, ciò che si fa è naturale e autentico. Il punto è capire come ti sentiresti ad andare in posto da solo. Probabilmente dipende anche da cosa si fa. Ad esempio fare una passeggiata, andare al mare ma anche al ristorante da soli può essere vissuto in un modo, già andare in un locale o fare un viaggio è cosa diversa, anche se in molti lo fanno. A questo punto forse è giusto chiedersi come mai tu non abbia amici, è solo la riservatezza? Non hai mai incontrato qualcuno affine a te? Hai nominato i social, in che misura li frequenti? Di recente il virtuale è diventato il “luogo” di maggiore socializzazione, molti frequentano gruppi o community accomunati da interessi similoi, ti è mai capitato? Noi ti consigliamo di cominciare dai ciò che ti piace, potresti coltivare i tuoi hobbies ma all’esterno, frequentando persone “reali”, è possibile che tu possa incontrare qualcuno con cui vederti anche in altre occasioni.

Che ne pensi?

Un caro saluto!