Post Malone diventa papà e torna con un nuovo disco

Cantautore, rapper e ora anche papà. Post Malone ha annunciato a Tmz di essere in attesa del suo primo figlio. Non è nota l’identità della madre, che – secondo quanto rivela il magazine – non sarebbe mai stata sotto i riflettori. “Sono emozionato per questo nuovo capitolo della mia vita- racconta l’artista, al secolo Austin Richard Post- sono più felice di quanto sia mai stato”.

È un periodo positivo per il 26enne. Tre album all’attivo e collaborazioni con artisti come Ozzy Osbourne, The Weeknd, Justin Bieber e Nicki Minaj. Al suo debutto con ‘Stoney’, nel 2018, è riuscito a battere il record di permanenza nella Top Ten della Billboard’s rnb/hip hop che era dell’album di Michael Jackson ‘Thriller’: 77 le settimane in classifica contro le 76 di quelle del Re del Pop. Il 3 giugno Post Malone tornerà con un progetto inedito dal titolo ‘Twelve Carat Toothache’.

“È arrivato il tempo- spiega Malone che nel weekend ha festeggiato la notizia del nuovo arrivo- di prendermi cura del mio corpo, della famiglia e degli amici, così come di diffondere più amore possibile ogni giorno”.