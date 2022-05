Doctor Strange 2: “Diamo voce a chi non ce l’ha, tutti sono eroi” – VIDEO

“Noi diamo voce a chi non ce l’ha. Nei film Marvel tutti possono vedersi rappresentati, tutti possono avere una svolta eroica“. Queste le parole di Benedict Wong alla Dire, in occasione della premiere globale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in cui interpreta Wong, amico fidato del potente stregone Strange (Benedict Cumberbatch). Insieme all’attore anche Xochitl Gomez, interprete di America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti che fa il suo esordio nel film diretto da Sam Raimi. Il nuovo film dei Marvel Studios arriva nelle sale italiane da mercoledì 4 maggio.

XOCHTIL GOMEZ: “IMPORTANTE VEDERSI RAPPRESENTATI”

Creato da Joe Casey e Nick Dragotta e apparso per la prima volta su Vengeance n. 1 nel settembre 2011, ‘Miss America’ rappresenta il primo personaggio latino LGBTQ+ del Marvel Cinematic Universe. “Non mi sono mai sentita rappresentata sullo schermo. È importante che tutti possano vedersi rappresentati, che siamo importanti nella storia e che riconoscano in quello che guardano la loro cultura e ciò che per loro è importante”, ha detto Gomez durante l’intervista. “Noi spargiamo tra le gente influenze positive e con questo possiamo solo andare avanti“, ha aggiunto Wong.

L’INTERVISTA A BENEDICT WONG E XOCHITL GOMEZ

LA STORIA

Gli eventi della pellicola – sequel del film di Scott Derrickson – si ricollegano sia all’ultimo episodio della saga con Tom Holland (‘Spider-Man: No Way Home’, ndr) che alla prima serie Marvel Studios, ‘WandaVision’. Lo show con protagonisti Wanda (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) aveva, infatti, introdotto il Multiverso, poi approfondita in ‘No Way Home’.

Doctor Strange (Cumberbatch), chiede l’aiuto di Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Olsen) per affrontare questa avventura attraverso il Multiverso. Nel cast anche Rachel McAdams, nei panni di Christine Palmer, e Chiwetel Ejiofor.