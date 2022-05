Ultimo annuncia il duetto con Ed Sheeran per ‘2step’

Torna su tutte le piattaforme questo venerdì e con un duetto speciale. Ultimo annuncia, sui suoi social, la collaborazione con Ed Sheeran.

“Ho scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran”, scrive lo stesso artista, che racconta: “L’abbiamo ascoltata qualche mese fa a Los Angeles e gli è piaciuta”.

Si tratta di ‘2step’, nuovo estratto dall’ultimo disco del cantautore britannico, ‘=’ (Equals), uscito lo scorso 29 ottobre. Cantare insieme a Sheeran è per Ultimo una conquista enorme: “Sognavo di vivere in alto- aggiunge in una storia di Instagram- dimostrare che ero un vincente”. E nel post, invece, conclude: “Mai smettere di credere nei sogni”.