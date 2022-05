I Måneskin super ospiti della finale di Eurovision 2022

I Måneskin saranno super ospiti della finale di Eurovision 2022. La band sarà sul palco della manifestazione il 14 maggio, un anno dopo la vittoria con ‘Zitti e buoni’.

Al Pala Olimpico di Torino presenteranno il loro nuovo singolo, ‘Supermodel’, in uscita su tutte le piattaforme il 13 maggio. Sarà una festa per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Nessun altro vincitore dell’Eurovision ha mai registrato tanto successo subito dopo la proclamazione. Nel 2021, dopo scalato il podio della 65esima edizione del contest, i ragazzi hanno dominato le classifiche di tutto il mondo, diventando la prima rock band italiana ad ottenere un simile record. Attualmente contano più di 4,5 miliardi di ascolti in tutte le piattaforme digitali e 10 dischi di diamante, 185 platino e 42 oro a livello globale.

I Måneskin hanno, poi, continuano la loro impressionante ascesa nel 2022 e continueranno a farlo nei prossimi mesi: la band sarà in tour in Nord America con una serie di importanti partecipazioni nei Festival internazionali quest’estate, tra cui Lollapalooza, Reading & Leeds, Summer Sonic Festival, Rock in Rio, Aftershock e molti altri. Ad aprile hanno, inoltre, partecipato per la prima volta al leggendario Coachella Festival.

Tra gli ospiti anche Gigliola Ginguetti: prima vincitrice italiana della kermesse

Sul palco della finalissima di Eurovision, però, i Måneskin non saranno gli unici ospiti. Ci sarà anche Gigliola Cinguetti. L’artista porterà la sua intramontabile ‘Non ho l’età (per amarti)’, la canzone che, nel 1964, l’ha vista trionfare due volte all’Eurovision, allora a Copenaghen: come prima artista italiana ad aggiudicarsi la vittoria nella competizione, nonché, all’età di soli 16 anni, come la più giovane cantante in assoluto a salire sul podio.