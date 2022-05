Sono preoccupata perché non mi è capitato di avere un ciclo così scarso…

Buongiorno! Vi espongo il mio problema : ho avuto dei rapporti protetti da preservativo il giorno 23 e 25 aprile e prima di allora non avevo rapporto da circa un mese e mezzo. I rapporti sono stati protetti anche perché mi trovavo in periodo ovulatario e il mio partner ha detto che i preservativi non erano rotti anche perché se ne sarebbe accorto. Premetto che ho avuto qualche sintomo pre mestruale come perdite biancastre, un po’ di dolore al seno come mio solito e crampi addominali. Il ciclo lo aspettavo per il 4 maggio, ma invece il 1 maggio ho iniziato ad avere delle perdite che sul salvaslip si presentavano marroni scuro ma quando mi pulivo c’era sangue rosso sulla carta. Il 2 maggio ho avuto dolori al basso ventre e queste perdite sono aumentate leggermente tanto che ho dovuto cambiare 3 salvaslip nel corso della giornata. Il colore era sempre marrone scuro sui salva slip ma quando mi pulivo era sempre rosso. Il giorno seguente le perdite sono aumentate ancora tanto che ho riempito nell’arco della giornata un assorbente normale e sul l’assorbente oltre ad esserci sangue scuro , c’era anche sangue rosso vivo. Il giorno dopo,quindi 4 giorno di queste perdite, invece avevo delle piccole perdite ma mi sono accorta che quando facevo la pipì , penso per la pressione usata per fare la pipì, ho visto scendere del sangue rosso molto liquido e devo dire anche abbastanza abbondante tanto che la pipì ormai era più rossa che gialla. La stessa cosa mi è capitata il giorno seguente sempre mentre facevo la pipì ho notato questa cosa. Era come se il sangue non volesse scendere se non quando facevo pipì.perché quando facevo la pipì il sangue scendeva, ma nel resto della giornata avevo solo piccole perdite che uscivano solo quando facevo lo sforzo oppure spingevo un po. Ieri 6 maggio ho avuto ancora delle piccole perdite che avevano assunto un colore più marroncino. Sono molto preoccupata perché non mi è capitato di avere un ciclo così scarso e ho sentito e letto delle perdite da impianto e avendo avuto dei rapporti ,anche se protetti, sono molto preoccupata. Credere che possa trattarsi di perdite da impianto rendendo conto delle caratteristiche descritte? Sono terrorizzata dal dover fare un test. Spero riuscirete a rispondermi, grazie mille

Anonima

Cara Anonima,

hai avuto rapporti sempre protetti dall’inizio alla fine, senza lesioni al preservativo, per cui tecnicamente non vi dovrebbero essere rischi per un concepimento. Non sempre il ciclo torna ogni mese con le stesse modalità, l’andamento ormonale può essere influenzato da diversi fattori come stress fisico o fisiologico, infiammazioni, assunzioni di farmaci, diete drastiche, problemi alla tiroide, presenza di cisti ovariche.

Durante le mestruazioni, la perdita di sangue è di colore rosso vivo, perché il flusso è abbondante e veloce.

Nel caso delle perdite marroni, invece, la fuoruscita ematica è scarsa e lenta. Ciò consente l’ossidazione dell’emoglobina, facendo, quindi virare verso un marrone scuro. Ma non deve preoccupare questo fattore.

Da quello che racconti non vi dovrebbero essere rischi significativi, ma immaginiamo che l’ansia sia difficile da poter arginare soprattutto quando i sintomi sembrano sovrapporsi. Puoi effettuare un test di gravidanza per avere un elemento concreto o confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia che saprà con una visita più approfondita darti delle indicazioni più specifiche e individualizzate.

Un caro saluto!