Buonasera e scusate ancora il disturbo ma sono davvero preoccupata, ho il ciclo irregolare e mi sta facendo 18 giorni di ritardo… io e il mio ragazzo usiamo sempre precauzioni ma non capisco perché questa volta mi sta facendo così… non so più che pensare…

Anonima

Cara Anonima,

generalmente il ritardo potrebbe essere legato a molteplici fattori come cisti ovariche, infezioni o infiammazioni, alterazioni della tiroide, oscillazioni ormonali, interazioni con farmaci, diete drastiche ma anche stress emotivi. Se la situazione stressante si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

Diventa importante capire i motivi della irregolarità del tuo ciclo che non possiamo approfondire in una consulenza online. Puoi però confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia che potrà, con una visita più approfondita e una giusta raccolta anamnestica, individuare le cause dell’irregolarità e trovare delle strategie di intevento più efficaci.

Avendo avuto rapporto protetti non vi sono rischi per una gravidanza.

Un caro saluto!