Filippo Scicchittano e Guglielmo Poggi: “L’amicizia dà un senso alle nostre vite, più dell’amore” – VIDEO

Un’improbabile rapina da compiere (a fin di bene), un’amicizia indissolubile, risate e una colonna sonora che racconta in musica le emozioni della storia. Ma è anche un ritratto del mondo di oggi fatto di disoccupazione, dalla pressione delle aspettative dei genitori e degli altri, di coppie che hanno difficoltà ad avere un figlio e dal riscatto sociale. Ma alla fine sono sempre i sentimenti ad avere la meglio su tutto, anche se imperfetti. Tutto questo in ‘(Im)perfetti criminali’ diretto da Alessio Maria Federici e scritto da Ivano Fachin, Luca Federico, Giovanni Galassi e Tommaso Matano.

“I sentimenti sono quella cosa che ci permette di colmare quelle lacune di sofferenza che ti dà la quotidianità“, ha detto Federici all’agenzia Dire. “Prima con il telefono a gettoni chiamavamo qualcuno per un sostegno a fine giornata. Oggi – ha proseguito – con questa ipercomunicazione è tutto più rapido. Rispetto a prima siamo sempre più soli ma abbiamo sempre più paura di questo“.

Da oggi su Sky Cinema e in streaming su Now, la storia segue Riccardo (Filippo Scicchitano), Amir (Babak Karimi), Pietro (Fabio Balsamo) e Massimo (Guglielmo Poggi): quattro guardie giurate, non particolarmente brillanti né coraggiose, sono legate da un’amicizia indistruttibile. Quando Amir, che ha una famiglia numerosa da mantenere, perde il lavoro, gli altri tre si sentono chiamati ad aiutarlo ad ogni costo. Passando da una pessima idea a un improvvisato piano criminale, i quattro amici si troveranno in un vortice di incontri, avventure e insidie, ma anche qualche sorpresa. Perché i nostri eroi hanno ancora più di un asso nella manica. “Io nella mia vita ho fatto tanta pulizia, pochi ma buoni e questi ultimi cerco di tenermeli stretti“, ha detto Anna Ferzetti (interprete di Francesca) alla Dire. “Io per amicizia accetto anche cose che non mi piacciono. Più che nella coppia, in amicizia si fa di tutto . Questa è una storia di amici diversi. Questo è quello che successo anche a noi sul set, ci siamo uniti moltissimo”, ha detto Poggi ai nostri microfoni. “I nostri personaggi si attivano subito per amicizia, attraverso questa danno un senso alle loro vite. L’amicizia è anche questo“, ha aggiunto Scicchitano.

Nel cast della pellicola Sky Original, prodotta da Cinemaundici e Vision Distribution, ci sono anche Matteo Martari nel ruolo di Gino Vianello, Greg in quello di Meyer, Massimiliano Bruno in quello di Walter, Sara Baccarini in quello di Cinzia, Rocio Munoz Morales in quello di Luana, Pino Insegno in quello di Magalli e la criminologa Roberta Bruzzone che interpreta se stessa.

