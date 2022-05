Avatar: La Via dell’Acqua, ecco il primo (e meraviglioso) teaser trailer del film di James Cameron – VIDEO

A 13 anni dal primo film, James Cameron torna sul grande schermo con una delle pellicole più attese di quest’anno, Avatar: La Via dell’Acqua: primo sequel di ‘Avatar’, che ha avuto il maggior incasso di tutti i tempi (circa con 2,8 miliardi al botteghino). Dal 14 dicembre nelle sale italiane, il film 20th Century Studios – le cui immagini sono mostrate nel primo teaser trailer, rilasciato oggi- è ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo capitolo.

LA STORIA

Il sequel inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Come suggerisce il teaser, l’elemento fondamentale di questa nuova storia è l’acqua. La maggior parte delle scene, infatti, sono ambientate sott’acqua. Per questo, il cast si è sottoposto a molti mesi di allenamento. Kate Winslet, per esempio, ha imparato a trattenere il respiro per 7 minuti.

IL CAST

Prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco e Jemaine Clement.

SEQUEL IN LAVORAZIONE

In attesa del sequel, ‘Avatar’ torna nuovamente nelle sale italiane il 22 settembre. In cantiere ci sono altri tre sequel: ‘Avatar 3’ dovrebbe uscire nel 2024, ‘Avatar 4’ nel 2026 e ‘Avatar 5’ nel 2028.

IL TEASER TRAILER

I PRIMI SCATTI