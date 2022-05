Michela Giraud al Teatro Brancaccio di Roma con il suo show

Michela Giraud riparte con lo show ‘La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro! à reloaded!’, la versione ‘rivisitata’ dello spettacolo scritto insieme all’autore Marco Vicari e prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Dopo il grande successo del tour 2020/21 e dell’uscita del suo special su Netflix, il primo di una donna italiana distribuito in 190 paesi nel mondo, la stand-up comedian torna in scena con il suo irresistibile umorismo e con nuovi appuntamenti. Martedì 17 maggio, alle ore 21, arriva al Teatro Brancaccio di Roma, data importante per l’artista perché nella sua città natale e perché recupera e potenzia una data saltata nel 2020 per l’emergenza sanitaria. La fama ha le sue controindicazioni, e questo Michela Giraud lo spiega bene in un monologo dal ritmo serratissimo che farà ridere ma anche riflettere, come da sua vocazione. Passando dal consolidamento che le madri sono e resteranno sempre “generatori di ansia”, approdando a una denuncia contro la “setta delle curvy” e a uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele” e sulla “categoria protetta dei maschi bianchi etero”, lo show – ormai cult – si fa megafono di manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni senza mai tralasciare, in ogni caso, quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso sé stess*. Lo spettacolo è mutevole di tappa in tappa, e rispetto alla tournee invernale si arricchisce di nuovo ritmo, nuovo repertorio e nuove sorprese. I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com.

