Salve esperti vorrei chiedere una informazione, ho effettuato un test di gravidanza clearblu dopo 9 giorni di ritardo con esito negativo, ad oggi 16 giorni di ritardo ed il ciclo non è arrivato.. posso stare tranquilla che l esito sia giusto?

Anonima

Cara Anonima,

il test è stato fatto nella giusta tempistica per cui il risultato dovrebbe essere attendibile. I ritardi del ciclo possono essere correlati a molteplici fattori come oscillazioni ormonali, alterazioni della tiroide, infiammazioni, cisti ovariche, diete drastiche ma soprattutto stress emotivo. Quando si verifica una situazione di stress vengono prodotti due ormoni il cortisolo e l’adrenalina che ci consentono di far fronte a una situazione di emergenza. Se la situazione si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

E’ altrettanto importante confrontarsi con il proprio ginecologo per approfondire la natura del ritardo. Spesso la visita ginecologica è caricata da grandi timori, pudore o vergogna invece è uno spazio fondamentale, perchè la prevenzione non solo è un diritto ma anche un nostro dovere.

Un caro saluto!