Fuori “Supermodel”, il nuovo singolo dei Måneskin – AUDIO

Una modella degli Anni 90 che vive tra passerelle, feste e vizi. Una brava ragazza diventata ‘un mostro’ senza sentimenti. È lei la protagonista di ‘Supermodel’, il nuovo singolo dei Måneskin, da oggi su tutte le piattaforme.

Il gruppo torna con un pezzo tratto direttamente dalle sessioni di scrittura fatte in America durante i viaggi per le

ospitate tv, festival e concerti. ‘Supermodel’ è, infatti, solo il primo brano di quelli che con tutta probabilità comporranno il nuovo disco del gruppo. Atmosfere decadenti anche nella cover del pezzo e nelle foto promozionali del gruppo. In una di queste Damiano appare completamente nudo.

Il team di scrittura

A scrivere ‘Supermodel’ è stato lo stesso frontman con Max Martin, producer che negli anni ha lavorato fianco a fianco di Michael Jackson, Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift e The Weeknd, solo per citarne alcuni.

Nel gruppo di autori anche Rami Yacoub (Britney Spears, Ariana Grande, Lady Gaga, Backstreet Boys, Justin Bieber, Madonna), Jason Tranter (Lady Gaga, Selena Gomez, Justin Bieber, Imagine Dragons) e Sylvester Willy Sivertsen (Shawn Mendes, Dua Lipa, Jonas Brothers). Un team multiplatino che è garanzia di successo.

“Abbiamo scritto Supermodel- dice la band- dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso, e allo stesso tempo intrigato, il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio Supermodel: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”.

Il gruppo torna all’Eurovision

Con le sue atmosfere rockeggianti, il brano arriverà sul palco dell’Eurovision Song Contest durante la finale di domani sera, in prima serata su Rai1. I Måneskin, tra gli ospiti con Gigliola Cinquetti, la presenteranno in anteprima live un anno dopo la loro vittoria alla kermesse.