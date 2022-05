Ho avuto dell’intimità senza un rapporto penetrativo completo…

Buonasera sono una ragazza di 22 anni che convive ormai con un ansia orrenda. Allora nel giorno 7/05/22 , ovvero il giorno dopo la fine del mio ciclo, ho avuto dell’intimità con un ragazzo senza un rapporto penetrativo completo . Abbiamo praticato petting e la masturbazione a vicenda . Presa dall impeto non ho badato che lui con la sua mano sporca di sperma non appena eiaculato l abbia strofinata sui miei genitali esterni e accidentalmente mi ha penetrata per pochi secondi e non in profondità. Quel giorno non ero nel periodo fertile, in quanto non avevo né perdite bianche né trasparenti , di sono presentate quelle bianche 3 gg dopo(10/05/22) e quelle trasparenti oggi ( 13/05/22). Dal 10 maggio fino ad ora avverto un dolore sordo e costante al basso ventre e non riesco a capire cosa mi stia succedendo. Io ho contatto la mia ginecologa per esporre il problema e mi ha detto di stare tranquilla, che non rischio una gravidanza..ma non mi fido..sto avendo dei sintomi strani mai avuti in vita mia …Vi prego aiutatemi

Anonima, 22 anni

Cara Anonima,

il dolore che descrivi potrebbe essere asserito tra i sintomi dell’ovulazione, che può variare di mese in mese a causa di molteplici fattori. Anche lo stress emotivo può incidere sull’intestino rendendolo maggiormente spastico ed irritato e presentarsi quindi con fitte o dolori al basso ventre. Come vedi le ipotesi possono essere diverse e non necessariamente ascrivibile ad una gravidanza.

Cerca di stare tranquilla, e magari per arginare ansie future potresti confrontarti con il tuo ragazzo rispetto ai diversi metodi contraccettivi in commercio e scegliere quello che maggiormente rispecchi la vostra esigenza.

Il confronto con la ginecologo è importante perchè conoscendo la tua storia anamnestica può darti delle indicazioni più precise ed individualizzate. Non sempre è facile fidarsi e affidarsi soprattutto quando la paura prende il sopravvento ma a volte diventa un passaggio necessario.

Un caro saluto!