Buongiorno cari esperti! Ho dubbi per quanto riguarda il liquido pre eiaculatorio. Premetto che ho un ciclo regolare di 27-28gg tranne lo scorso mese che è durato 32gg. Stanotte ho avuto due rapporti a distanza di diverse ore con il mio ragazzo, entrambi con il preservativo, tuttavia c’è qualche piccolezza su cui ho dubbi. Aggiungo inoltre che mancano circa 6-7gg alle mestruazioni, infatti ho avvertito l’ovulazione mercoledì-giovedì scorso (4-5maggio). Prima del primo coito abbiamo praticato petting con i genitali nudi e quindi del liquido pre spermatico è finito sulla mia vulva e sull’entrata del canale vaginale. Dopo ciò, il rapporto completo è avvenuto con profilattico; dopo qualche ora (e previa minzione da parte del mio ragazzo) abbiamo di nuovo praticato petting, questa volta però poi per letteralmente 1 secondo la punta del pene è entrata (praticamente scivolata) nella vagina. Il rapporto anche qua è proseguito con il preservativo. Noi lo utilizziamo sempre, e proprio perché solo questa volta abbiamo avuto questa piccola svista, ho molta paura di rimanere incinta anche solo con il liquido pre spermatico. Sono conscia che non c’è stata una penetrazione non protetta, completa e vera e propria, ma probabilmente l’agitazione mi sta rendendo poco lucida. C’è un rischio concreto per cui devo arrivare ad assumere una contraccezione d’emergenza? Vi ringrazio caldamente in anticipo e porgo i miei saluti!!

Anonima

Cara Anonima,

tecnicamente nei rapporti ravvicinati è importante proteggere il secondo rapporto dall’inizio in quanto nelle prime fasi il liquido che esce potrebbe essere un residuo degli spermatozoi della precedente eiaculazione, rimasti in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene. Viene di fatto consigliata una buona pulizia del pene e anche di orinare per potere eliminare le tracce preesistenti. Sebbene va specificato che la minzione dopo l’eiaculazione non ha un potere contraccettivo, ma semplicemente riduce la possibilità di concepimento.

Voi avete seguite questa prassi e ci sembra di capire che non fossi nel tuo periodo fertile per cui i rischi dovrebbero essere minimi.

La contraccezione di emergenza è un farmaco a tutti gli effetti ed è importante confrontarsi con il proprio ginecologo che con potrà in maniera approfondita valutarne la possibilità o meno di assunzione.

Prova a sentire il tuo ginecologo per avere una risposta maggiormente individualizzata.

Un caro saluto!