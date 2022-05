100 cose da fare prima del liceo, la nuova serie live action da oggi su Boing

Debutta per la prima volta su Boing (canale 40 del DTT) 100 cose da fare prima del liceo, una divertentissima live action con tre giovani protagonisti che coinvolgeranno il pubblico in momenti di puro divertimento. L’appuntamento è a partire da oggi, dal lunedì al venerdì, alle 20.50.

LA STORIA

CJ, la protagonista della serie, è una ragazza di 12 anni che non vede l’ora di andare al liceo finché il fratello non le svela la terribile verità: il liceo non è affatto così bello come sembra!

Dopo questa rivelazione CJ decide di volersi divertire il più possibile coi suoi amici adesso che sono ancora alle medie. Fenwick Frazier è amico di CJ fin dai tempi dell’asilo: è lo studente più intelligente di tutta la scuola e tende a non fidarsi del tutto delle idee dell’amica. Tuttavia, non riesce a resisterle e, restando fedele ai suoi amici, si lascia trascinare dallo spirito di avventura a cui è naturalmente incline!

Christian Powers “Crispo” è un ragazzo di 12 anni che ha promesso di essere il migliore amico di CJ dopo che lei, quando erano piccoli, lo ha salvato dal possibile soffocamento a causa di un cavallino giocattolo. Crescendo, grazie anche all’aiuto di CJ, è diventato il ragazzo più cool di tutta la scuola, ma questo non gli impedirà di partecipare a tutte le missioni pensate dai suoi due amici. Insieme i tre inseparabili amici saranno coinvolti in tante avventure stravaganti. Tra le 100 cose da fare prima del liceo ci sono infatti mettere su una band, cambiare il look adottandone uno che riesca a distinguerli dagli altri studenti e ancora, incontrare il proprio idolo e candidarsi alle elezioni della scuola, anche se non sempre le cose andranno precisamente per il verso giusto. La serie promette leggerezza e tanto divertimento!