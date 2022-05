Dal lavoro con Aka 7even al video di ‘Bandana’ con Lulù: intervista ad LDA

Non è arrivato in fondo ad Amici 21 ma ha già collezionato un disco di platino (per ‘Quello che fa male’) e milioni di streaming. LDA sta vivendo un sogno che raggiunge l’apice con la pubblicazione del suo primo disco. È uscito lo scorso venerdì 13 maggio ‘LDA’, progetto omonimo che raccoglie 7 brani nati tra il periodo appena precedente ad Amici e la permanenza nella scuola. Canzoni che hanno come filo conduttore l’amore e che sono tutte scritte dallo stesso artista, al secolo Luca D’Alessio. Un cognome pesante il suo che, all’interno del talent di Maria De Filippi, è stato ombra costante sul suo percorso. Il 19enne è figlio di Gigi D’Alessio e dell’ex Carmela Barbato.

“Ho cancellato l’etichetta di ‘figlio di’ grazie ad Amici”

“Con il tempo l’etichetta del ‘figlio di’– racconta all’Agenzia Dire- penso di averla tolta. Vedo che la gente segue LDA e ha dimenticato che sono il ‘figlio di’. Significa che la mia missione l’ho vinta e l’ho portata a casa. Adesso- aggiunge- è tutto un continuare a fare musica e cercare di confermarmi”.E, in effetti, per le nuove generazioni Luca è solo un ragazzo che sa regalare hit da cantare a squarciagola.

Il successo di “Bandana”

Tra queste c’è sicuramente ‘Bandana’, una canzone spensierata con un ritornello che – ai primi firmacopie del cantautore – hanno cantato in coro insieme a lui. Il brano, sulle piattaforme di streaming, è anche più ascoltato di quelli dei finalisti di Amici 21. Su Spotify è proprio il primo, nato nella scuola, a piazzarsi nella Top 200. “Sta andando bene– dice Luca- sono felice che stia piacendo e stia facendo dei numeri bellissimi”.

I firmacopie

Non si monta la testa, però, D’Alessio e anzi – alla partenza del suo farmacopie alla Discoteca Laziale di Roma, dove l’abbiamo incontrato – quasi non crede alla folla creatasi già dalle prime ore del pomeriggio. Proprio tutto questo affetto ha già permesso di aggiungere 9 nuove date al tour che gli sta permettendo di incontrare i fan faccia a faccia.

17 MAGGIO – AFRAGOLA (NA) – CC LE PORTE DI NAPOLI (ORE 18.00)

18 MAGGIO – BARI – CC MONGOLFIERA SANTA CATERINA (ORE 17.00)

20 MAGGIO – MELILLI (SR) – PARCO COMMERCIALE BELVEDERE (ORE 17.30)

21 MAGGIO – CATANIA – CC CATANÈ (ORE 17.00)

22 MAGGIO – PALERMO – CC LA TORRE (ORE 17.00)

24 MAGGIO – FIRENZE – GALLERIA DEL DISCO C/O LE MURATE CAFFÈ LETTERARIO (ORE 17.00) NEW

24 MAGGIO – LUCCA – SKY STONE & SONGS (ORE 20:00) NEW

25 MAGGIO – BOLOGNA – SEMM MUSIC STORE & MORE (ORE 17.00) NEW

26 MAGGIO – RONCADELLE (BS) – CC ELNÒS SHOPPING (ORE 18.00) NEW

27 MAGGIO – PIOVE DI SACCO (PD) – CC PIAZZA GRANDE (ORE 17.00) NEW

28 MAGGIO – STEZZANO (BG) – CC LE DUE TORRI (ORE 16.30) NEW

4 GIUGNO – CASERTA – BELVEDERE DI SAN LEUCIO (ORE 16.00) – CD+PASS PRESSO JUKE BOX, VIA CARLO CORNACCHIA 10 NEW

8 GIUGNO – TORINO – MONDADORI MEGASTORE VIA MONTE DI PIETÀ (ORE 17.00) NEW

9 GIUGNO – MILANO – MONDADORI MEGASTORE PIAZZA DUOMO (ORE 15.00) NEW

Poco importa, quindi, se Amici si è chiuso prima. Rimane comunque un’esperienza da non poco: “Mi ha insegnato a non mollare mai e mi ha regalato la sana competizione, il che fa bene. Ti mette sempre alla prova ma senza nessuno che ‘rosica’. Ero contento se qualcuno vinceva una sfida contro di me. Siamo diventati una famiglia, c’era un clima di fratellanza”.

Le collaborazioni con Aka 7even e Lulù del GfVip

E a proposito di amicizie, una speciale è quella con Aka 7even, con il quale presto potrebbe anche arrivare un brano: “Sto lavorando con un fratello, musicalmente e umanamente c’è tanta stima”. E in tema collaborazioni, riguardo Lulù del GfVip (i fan si auspicano che sia lei la protagonista del video di ‘Bandana’, l’artista classe 2003 aggiunge: “Io e lei non ci siamo mai sentiti, non ci conosciamo nemmeno. Però, per me, non ci sono problemi. Sono aperto alle collaborazioni, basta che esca un buon prodotto”. Non resta che aspettare nuovi sviluppi.

L’intervista ↓