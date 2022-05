Di4ri, il cast: “Buttatevi sempre, la vita è una” – VIDEO

Primi amori, crush, amicizia, sentimenti non corrisposti, dislessia, ansia di crescere, paura per il futuro, incomprensioni tra genitori e figli. E ancora, ricadute di un matrimonio in crisi, pressione delle aspettative, pregiudizi, solitudine, accettazione, coming out, musica e divertimento. Tutto questo in Di4ri, la prima serie italiana Netflix sulla preadolescenza, prodotta da Stand By Me di Simona Ercolani e in arrivo il 18 maggio in Italia e dal 26 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è attivo.

Ogni episodio è raccontato in prima persona da uno degli otto protagonisti, come se fosse un diario personale in cui gli spettatori possono identificarsi senza filtri. Di4ri porta sul piccolo schermo le vicende di Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Daniele (Biagio Venditti), Isabel (Sofia Nicolini), Giulio (Liam Nicolosi), Monica (Federica Franzellitti), Arianna (Francesca La Cava) e Mirko (Pietro Sparvoli), in questa età delicata in cui sbocciano le individualità e, al tempo stesso, l’identità di gruppo. In occasione della serie abbiamo incontrato il cast, ecco che cosa ci ha raccontato:

L’INTERVISTA AL CAST DI DI4RI

IL TRAILER