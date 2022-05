Entro quanto tempo dal rapporto si avvertono i sintomi di gravidanza?…

Buonasera, vorrei sapere entro quanto dopo un rapporto non protetto , avvenuto nel giorno successo alla fine della mestruazione, si possono avvertire sintomi di gravidanza? Si possono percepire dolori mestruali costanti e dolori lombari già dopo 3 giorni dal rapporto non protetto?

Anonima

Cara Anonima,

non è sempre così lineare e semplice restare incinta. Dopo l’avvenuta eiaculazione, gli spermatozoi trovano un ostacolo, rappresentato dal muco cervicale, che ha una consistenza diversa a seconda del periodo del ciclo: se la donna non si trova nella fase ovulatoria, il muco è molto denso e impedisce il loro passaggio; se invece il rapporto si verifica subito dopo l’ovulazione, il muco cervicale è molto più liquido e filante e può essere facilmente attraversato dagli spermatozoi, che riescono così a entrare all’interno della cavità uterina e a raggiungere le tube, dove solitamente si trova l’ovulo pronto per essere fecondato. Il concepimento avviene quando gli spermatozoi incontrano la cellula uovo femminile e la fecondano, ma non è facile capire esattamente quando avviene dopo il rapporto, se subito dopo o dopo quanti giorni. Quel che è certo è che gli spermatozoi riescono a sopravvivere all’interno dell’apparato genitale femminile per due o tre giorni circa, e che per questo motivo il concepimento può verificarsi anche a distanza di 48 o 72 ore dal rapporto sessuale.

Non è dunque possibile calcolare con assoluta certezza la data del concepimento, in quanto la fecondazione dell’ovulo può verificarsi anche dopo diversi giorni e non avvenire immediatamente dopo il rapporto sessuale.

Il calcolo della data del concepimento è inoltre influenzato dalla regolarità del ciclo mestruale: se una donna ha un ciclo non regolare (che dura cioè più o meno dei canonici 28 giorni) l’irregolarità si può ritrovare anche nella sua ovulazione, che può avvenire prima o dopo il 14° giorno di ciclo, facendo risultare ancora meno attendibile questo calcolo.

Non ci sono sintomi immediati di avvenuto concepimento, il segnale più importante della presenza di una gravidanza rimane comunque l’assenza di mestruazioni.

Con grande probabilità se era appena terminato il ciclo ti trova nella fase di preparazione all’ovulazione che può comportare fastidi e dolori al basso ventre.

Non vi sono risposte assolute che si possono dare, è importante confrontarsi con il proprio ginecologo che con una ecografia potrà avere dei parametri più precisi e individuali, saprà dirti in che finestra del ciclo ti trovi.

Un caro saluto!