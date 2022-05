Coez pubblica un inedito a sorpresa, “Essere liberi” – VIDEO

Dopo alcuni indizi e spoiler lasciati sul suo profilo social nei giorni scorsi, Coez pubblica oggi, a sorpresa, l’inedito ‘Essere liberi’ (Carosello Records). Il brano è in radio da venerdì 20 maggio.

Il pezzo, prodotto da Sick Luke e Sine, dal sapore dolce-amaro, è il racconto di una libertà ritrovata ma non cercata, è accompagnata da un senso di solitudine, il prezzo da pagare per poter essere liberi. ‘Essere liberi’ arriva a chiusura del ‘Volare tour’, che con ben 15 date sold out ha portato l’artista in giro per tutta Italia, e dopo l’annuncio del suo tour estivo ‘Essere liberi in tour’.

Il video ufficiale

Il video ufficiale di ‘Essere liberi’, da oggi su Youtube, è stato girato proprio durante le date del tour nei club. Lo scorso dicembre, Coez ha pubblicato il suo sesto disco di inediti, ‘Volare’.