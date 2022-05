‘She Hulk’, Disney+ ha rilasciato il trailer nuova serie Marvel – VIDEO

Disney+ ha diffuso il nuovo trailer e la key art della serie Marvel Studios ‘She-Hulk: Attorney at Law’. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 17 agosto, la nuova serie comedy ha come protagonista Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. Lo show segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. La serie, composta da nove episodi, riunisce una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. Il produttore esecutivo Kevin Feige, presidente di Marvel Studios e chief creative officer di Marvel, ha dato il benvenuto a Tatiana Maslany alla presentazione degli ‘Upfront 2022’ di The Walt Disney Company, che si è tenuta ieri al Basketball City sul Pier 36 di New York. Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, ‘She-Hulk: Attorney at Law’ ha come produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth.

IL TRAILER

IL POSTER