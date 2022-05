A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (20 maggio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le pubblicazioni i progetti di Ghali, Galeffi ed Harry Styles.

I singoli

Dopo l’annuncio della loro collaborazione e l’uscita del loro primo brano “Attraverso”, Lorenzo Fragola e Mameli lanciano “Luna Fortuna” prodotto da Takagi & Ketra, il singolo che uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali per Sony Music Italy. “Luna Fortuna” è un singolo reggae da ascoltare con il braccio fuori dal finestrino sulla litoranea, perfetto per questi giorni in cui si inizia a respirare aria d’estate, di divertimento e di uscite. Il singolo è un nuovo tassello che sancisce un sodalizio artistico tra due cantautori che sono uniti non solo da una grande amicizia, ma anche dal bisogno, di entrambi, di vivere in modo viscerale le cose che fanno.

È disponibile da stanotte “Knock out” (RCA Numero Uno/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Camilla Magli feat BigMama. Il brano segna per la cantautrice un nuovo capitolo artistico e personale. È un pezzo attraverso il quale commenta la percezione che spesso le persone hanno degli altri, pur fermandosi alle apparenze. A sostegno della tesi di Camilla arriva BigMama, fortemente voluta al suo fianco. Big Mama, così come Camilla, con la sua attitudine e la scrittura tagliente, lotta per l’emancipazione dal pregiudizio.

Mr Rain pubblica una nuova versione di “Sincero” con la collaborazione di Alfa. Il risultato è una canzone leggera dalle sonorità spensierate. “Succede che incontriamo delle persone che in qualche modo riescono a vederci per quello che ancora non sappiamo di essere, persone che riescono a vedere il meglio di noi, sempre- racconta Mr Rain – È qualcosa di rassicurante e leggero, ed è proprio da questa sensazione che è nata questa canzone”.

“Sparring Partner” è il nuovo singolo di Tatum Rush, in uscita per Undamento. L’eclettico e visionario artista e producer torna con una canzone dal sound raffinato e cosmopolita, proprio come lui. “Sparring Partner è un sensuale e avvolgente mix di r’n’b e pop fresco e contemporaneo su cui lasciarsi scivolare a occhi chiusi.

Ketama126 pubblica “Armageddon”, la title track che anticipa il disco in uscita il prossimo 3 giugno. Segue l’uscita di “Ragazzi fuori”, in cui Ketama126 racconta la sua evoluzione personale e artistica con un testo denso di suggestioni. “Armageddon” vuole provare ad indagare l’emotività delle persone – a partire da quella del suo autore – a seguito di questi ultimi due anni di attualità estremamente delicati e incerti. Uno specchio dei tempi, un racconto in brani in cui Ketama126 ha intrecciato atmosfere sonore e testi diretti e taglienti che sono, allo stesso tempo, riflessivi e provocatori, intimi e corali. Un percorso introspettivo in uno scenario musicale che si esprime nella detonazione di diversi generi.

È in uscita per Futura Dischi il secondo singolo di clauscalmo: “Riviera Rivoli”. Dopo il (non) debutto con “Buffet”, un altro tassello musicale svela contorni di un progetto da scoprire. Il pezzo è “una canzone anziana, sia nel modo di porsi che anagraficamente, ma molto vivida nel comunicare delle sensazioni, degli stati d’animo, quindi non potrà mai diventare un fossile per me. Ancora oggi- racconta l’artista- sebbene io sia più adulta e meno scalmanata nel guardare attorno, mi risuona forte e da un valore alla mia voce interna. Finché sarà così per me credo nella sua genuina capacità di restare”.

“Ameba” è il nuovo singolo degli otto x otto. Il brano si fa portavoce di un malessere generazionale. In un mondo improntato sulla velocità e sull’essere sempre performanti, il duo veronese sottolinea l’importanza di rallentare, ascoltarsi e concedersi dei momenti no. Il singolo fonde sound diversi tra loro, con un beat incalzante che fa da sfondo a un testo intimo e ricco di sfumature. “Ameba parla della voglia di non fare. Di quando ci si sente inermi, sensazione che molte volte abbiamo provato–raccontano gli otto x otto – il mondo va avanti e tu resti lì e ti senti come un’ameba che galleggia. Con questo pezzo ci sentiamo legittimati a stare male e a lasciare che tutto scorra mentre noi galleggiamo”. Il brano è scritto dagli otto x otto insieme a Marco De Lauri e prodotto da Jiz (Giorgio de Lauri).

“Facile” è il nuovo singolo del giovane songwriter bresciano Donson. Il brano, segnato da un’attitudine urban, ritmo pop e una chitarra vivace che accompagna un testo introspettivo, esce per LeindieMusic/Artist First. “Questa canzone mi divide in due- dice Donson- che tra l’altro è il significato tutto il testo. Da una parte la miseria, dall’altra una vita agiata. A destra c’è la donna che farebbe qualsiasi cosa per me e a sinistra c’è quella che sai già che ti rovinerà. Vivo in equilibro su un filo instabile che da una parte mi blocca nella routine e vuole che diventi un uomo adulto, dall’ altra ci sono i miei sogni che mi fanno restare un bambino e tengono accesa la speranza. Lo so cosa scegliere ma buttarsi non è semplice, come non lo è rassegnarsi ad una vita monotona. Che bel casino! Tutto questo non è per niente Facile”.

“Se poi finisce il mondo” è il nuovo singolo che anticipa l’uscita del primo EP del cantautore Daino. Il brano parla di vivere con serenità e leggerezza ogni giorno, lasciandosi andare nelle situazioni e godersi ogni istante. Le sonorità seguono, perciò, il mood del pezzo.

È il racconto di un sentimento personale e la liberazione da ciò che lo rende infelice quello di Samuele Proto in “Fuliggine”, il nuovo singolo in uscita per Shed626. Se nel singolo precedente “Fragili Rose” il cantautore mischiava suoni R&B e blues a quelli più pop, in “Fuliggine” le sonorità sono più elettriche e il sound molto “americano”, vicino a quello di una ballata rock. Nel brano viene utilizzata una scrittura molto descrittiva, come racconta Samuele: “Il concetto generale viene raccontato attraverso l’immagine di una ragazza, un’attrice che si trova a dover recitare su un palco la poesia scritta per il suo amore, un amore però opprimente. Proprio nel momento della lettura appare tra il pubblico proprio la persona a cui aveva dedicato quella poesia, la protagonista si trova cosi faccia faccia difronte ai suoi turbamenti e la dinamica e l’atmosfera della canzone la portano nel finale a liberarsi di ciò che aveva dentro. Una nuova energia, un nuovo inizio“.

Il dolore si trasforma in musica in “Dove sei?”, il nuovo singolo di Kid Gamma in uscita per GoMad Concerti/Thaurus Publishing e distribuito da INgrooves. Un pezzo nato nel 2018 dalla collaborazione di Kid Gamma con un suo caro amico, scomparso poco dopo. Un episodio decisivo per la carriera del cantautore che, dopo anni di maturazione artistica, decide di lavorare nuovamente al pezzo insieme al produttore Fallen con l’intenzione di far rivivere l’amico attraverso la sua musica e la sua voce. Oltre al dolore della perdita, in “Dove sei?” Kid Gamma non tralascia le tematiche legate alla crescita e a quel viaggio che porta dall’adolescenza all’età adulta, incentivando i ragazzi ad avere fiducia in loro stessi.

“Siddharta” è il nuovo singolo dei Kaufman. La band, dopo “Caramelle” (feat. Ciliari), torna con un pezzo dal sapore primaverile che porta con sè la leggerezza ma anche i conflitti interiori e gli sbalzi d’umore che, inevitabilmente, si presentano nella vita di tutti i giorni. I Kaufman come Siddharta non perdono la calma e allontanano le nubi scure, sperando sempre in una bella giornata.

Sete lancia “In loop”- distribuito da Believe Music Italia – ed è il racconto di un’evoluzione personale, frutto di una lotta interiore contro le difficoltà e le emozioni negative. Sete regala un brano dalle sonorità elettroniche che invita ad affrontare e ad essere consapevoli delle proprie paure, impedendo che queste ultime abbiano la meglio sui sogni e sulla felicità.

The Leading Guy pubblica “La morte del pop”, il nuovo singolo, prodotto da Concerto Records e distribuito da Believe Music, che anticipa il primo progetto discografico interamente in italiano del cantautore bellunese, e che segue l’uscita di “Solo musica”, l’intenso brano con la straordinaria partecipazione di Vinicio Capossela.

Gli album

Ghali torna a due anni dal suo “DNA” e pubblica “Sensazione ultra”, il progetto che ha anticipato con singoli “Walo”, “Wallah” e “Fortuna”. Dodici i pezzi in tutto, tra questi la title track. Tra i featuring realizzati per l’album i nomi di Marracash, Madame, Baby Gang, Digital Astro e Axell.

Esce stanotte “Harry’s House” (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), il nuovo album del vincitore di Harry Styles. Il progetto arriva a 3 anni di distanza dal precedente “Fine Line”, certificato doppio platino in Italia con più di 7 miliardi di stream e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI / GfK TOP OF THE MUSIC degli album più venduti.

Dopo aver aperto la sua nuova stagione musicale con i brani “Appassire”, “Due girasoli” e “Divano nostalgia”, Galeffi torna con “Belvedere” (Capitol Records/Universal Music Italy). “Belvedere è un album che è nato dalle polveri della pandemia e dalla fine di una storia d’amore – racconta Galeffi – Ho vissuto la scrittura di questo disco come fosse un nuovo esordio, la mia quotidianità è cambiata totalmente negli ultimi due anni, così come me. Belvedere è un invito a cogliere il bello che c’è nelle cose intorno a noi, un invito ad allenare il bene, ad evadere, a guardare il bello, il panorama che siamo noi e che sono gli altri. Era ed è un messaggio di speranza anche per me, che spesso mi concentro sulle cose che mi mancano e mi perdo. È il mio disco più lungo, perché il silenzio e il dolore collettivo e personale degli ultimi due anni avevo bisogno di uscire il più possibile. Dodici canzoni, dodici mondi diversi, come fosse una canzone per ogni mese dell’anno”.

Gli Eugenio in via Di Gioia pubblicano il loro nuovo disco “Amore e rivoluzione”. Il progetto è stato anticipato dal singolo “Terra”, canzone d’amore che la band ha voluto dedicare al pianeta.

“Entropia Padrepio” è il nuovo album dei Post Nebbia, band padovana rivelazione della scena indipendente italiana, in uscita per Dischi Sotterranei/La Tempesta. Terzo lavoro in studio della band padovana nata dalle esplorazioni di home recording di Carlo Corbellini, “Entropia Padrepio” segue il successo di “Canale Paesaggi” (2020) che li ha incoronati come rivelazione della scena indipendente italiana, e alza ulteriormente l’asticella del gruppo. Il disco incarna infatti l’evoluzione del progetto verso una dimensione più matura e umana, sia a livello di liriche che di sonorità. “Entropia Padrepio” affronta tematiche profonde, che non aspira a risolvere o esaurire ma ad esternare e indagare: tutto nasce da una personale indagine spirituale di Carlo, che lo ha spinto ad affrontare attraverso i brani del disco una sorta di autoanalisi, interrogandosi su se stesso. Il disco riprende l’immaginario estetico e l’idea di salvifica e potente dimensione collettiva e rituale della religione cattolica e ne fa una metafora per esplorare se stessi.

“Nello spazio che resta” è l’ep d’esordio di ceneri, seconda anima di Irene Ciol, giovane cantautrice friulana. Scritto da ceneri e prodotto dai B-CROMA, “Nello spazio che resta” è il racconto sincero di una giovane artista con una sensibilità fuori dal comune. Il ritratto di una ragazza di vent’anni che si presenta al mondo con le sue insicurezze e fragilità, che ha trovato nella musica il suo rifugio, lo “spazio sicuro” per mettere a tacere quell’inquietudine che accomuna questa età. Il bisogno di fuggire da una provincia che ti toglie il fiato, l’esigenza di trovare un punto fermo in un presente instabile, il passare del tempo e il cambiamento inevitabile, le relazioni travagliate e la difficoltà di comunicare, la necessità di perdersi per potersi ritrovare: pensieri, ricordi, riflessioni si mescolano nei versi per raccontare le delicate fasi che accompagnano il passaggio di Irene all’età adulta.

“Acquadolce” è il primo disco di Memento (Asian Fake/Sony Music Italy). Dieci i brani che ospitano anche collaborazioni di artisti come gli Eugenio In Via Di Gioia, Nio e Guido Cagiva, sempre del roster di Asian Fake.

“FLOW DE D10S” è il nuovo album del rapper Sace. Il progetto è composto da 10 tracce dalla durata di 1 minuto, una scelta stilistica e personale che accompagnano l’ascoltatore in un breve ma intenso viaggio tra suoni street e rap. Il nuovo progetto musicale si ispira alla figura di Diego Armando Maradona, a partire dal titolo, in cui è inserito “D10S” -soprannome del calciatore-, ma richiamato anche dall’uso del numero 10 della maglia di Maradona, utilizzato per comporre le tracce e il minutaggio totale dell’album.

È disponibile da stanotte “Vero liricista” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo EP di Not Good. La raccolta si compone di 7 tracce, di cui 5 inedite, che il rapper ha arricchito e reso uniche grazie alla presenza di diversi produttori e di due speciali featuring con Chadia Rodriguez e Vegas Jones. La presenza di più produttori ha permesso all’artista di giocare sia con sound più adrenalinici, talvolta anche latineggianti, che con note più pacate e introspettive, scandite da beat cupi o dalla melodia di un pianoforte. Il filo conduttore che lega ogni traccia è il suo rapporto con la realtà, fatta di momenti difficili, delusioni e disillusioni.

Si alzano le temperature e torna l’estate, la voglia di ballare, di amare e di vivere. VillaBanks non si lascia sfuggire questo mood e pubblica il nuovo EP “Filosofia” (SideOut/distribuito da Virgin Records Italy). “Mi sto godendo tantissimo il tempo che passo a fare musica– commenta l’artista – ad ascoltarne e ballare. ‘La Filosofia’ è un’estate calda che si annuncia e la mia volontà di ‘togliermi qualche sfizio […] sentire che esisto, libero da ogni giudizio’, attraverso le mie canzoni”.