Niccolò Ferrero: “Debutto da protagonista e sogno Salvatores”

Quegli occhi e quel sorriso. Quegli occhi pieni di fame e quel sorriso magnetico, un misto tra ‘ma sto davvero realizzando il mio sogno?’ e ‘sì, lo sto realizzando’. Questa è la sensazione che ho avuto quando ho avuto il piacere di incontrare, virtualmente, Niccolò Ferrero: così giovane ma già così maturo, consapevole e senza filtri. Sa già chi è e dove vuole arrivare (sogna di essere diretto da Gabriele Salvatores). Ma anche da dove è partito. Nasce a Torino ma ha origini genovesi. Presto si accorge che deve dividere il cuore tra la sua città e Roma. Il cinema lo chiama e lui non può farne a meno. “Nel cassetto dei miei sogni c’è sempre stata la recitazione. Ho spesso pensato ad altro, di smettere, di cambiare strada. Ma poi tutte le volto ritorno qua. È iniziato come un divertimento, poi mi sono accorto, purtroppo o per fortuna, che recitazione è un bisogno“, ha raccontato Niccolò durante la nostra intervista.

Ha iniziato la carriera d’attore in teatro e poi è ‘esploso’ sullo schermo. Lo abbiamo visto nelle fiction Blanca e Buongiorno, mamma. Ora è arrivato il grande momento: il primo ruolo da protagonista. A dargli questa grande occasione è il regista Massimo Cappello per E buonanotte, in arrivo prossimamente su Sky. E sempre prossimamente lo vedremo su Netflix nella serie di Francesco Bruni Tutto chiede salvezza con Federico Cesari e tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli.

L’INTERVISTA A NICCOLÒ FERRERO