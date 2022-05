Il concerto di Tananai a Roma in 3 minuti + finale in mezzo alla folla – VIDEO

Un musicista. Un dj. Un cantautore. Un ragazzo amatissimo da tantissimi suoi coetanei e non. Tananai è tutto questo e lo sta dimostrano durante il tour, completamente sold out, che lo sta portando in giro per l’Italia. Ieri sera, l’artista è passato da Roma e ha letteralmente infiammato l’Atlantico per un’ora e un quarto. In scaletta i pezzi sanremesi “Esagerata” e “Sesso occasionale” ma anche brani come “Bear Grylls”, “Giugno”, “Maleducazione”, “Seno sinistro” e “Ichnusa”. Dopo l’incursione di Fedez a Milano, la sorpresa della serata è stata Rosa Chemical che ha duettato con Tananai nella loro “Comincia tu”, brano nato da “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà.

Poi il singolo “Baby Goddamn”, che nel bis finale è diventato occasione di festa. Tananai, per la seconda volta durante la serata, è sceso tra la folla per abbracciarla, cantare e ballare insieme ai fan. Al secolo Alberto Cotta Ramusino, Tananai si prende la sua rivincita con i live e dimostra di essere più di un fenomeno social. Da vedere!

Il video ↓