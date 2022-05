Polemica per il gender reveal di Chiara Nasti e Zaccagni: “Disprezzate perché non lo potete avere”

Sta facendo discutere il ‘gender reveal’ di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia ha affittato lo Stadio Olimpico di Roma per organizzare una festa, durante cui è stato svelato il sesso del nascituro. Insieme dal giugno del 2021, l’influencer e il calciatore della Lazio hanno coinvolto nell’evento parenti e amici, condividendo sui social i momenti più importanti della serata. Il bambino è maschio e nascerà dopo l’estate.

Tuttavia, non tutti hanno apprezzato l’eccentricità del party. Molti i commenti negativi sotto al video condiviso su Instagram da Chiara. In molti, infatti, hanno etichettato la festa come ‘trashata’, ‘cafonata’, o comunque, un esibizionismo eccessivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Notizie Audaci (@notizieaudaci)

Chiara Nasti risponde: “Disprezzate perché non lo potete avere”

Non è tardata la risposta di Chiara Nasti, che attraverso una storia Instagram ha accusato i suoi detrattori di essere in malafede.

“La verità è che non avete mai visto una cosa simile… disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. […] siamo stati così originali che a certa gente non scende giù”.

Dopo la storia, l’influencer ha reso il suo profilo privato.

Alle parole di Chiara è seguita un’accesa polemica: molti utenti, infatti, hanno tenuto a precisare come non fosse una questione di soldi a rendere l’evento ‘eccessivo’, ma proprio l’organizzazione della festa in sé.