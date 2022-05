Stranger Things 4, Netflix rilascia primi 8 minuti del primo episodio – VIDEO

Si avvicina l’uscita dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things. Per l’occasione, Netflix ha rilasciato i primi 8 minuti del primo episodio della nuova stagione, che durerà nel complesso 5 ore in più rispetto alle stagioni precedenti. Stranger Things 4 sarà disponibile in streaming in due parti: il volume 1, che include i primi 7 episodi, debutta il 27 maggio, e il volume 2, episodi 8 e 9, dall’1 luglio.

I protagonisti, in questo capitolo più horror di sempre, hanno un nuovo mistero da risolvere. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i personaggi si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Nel cast Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner). Netflix ha confermato che ci sarà una quinta e ultima stagione, atto conclusivo della serie. Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.

I PRIMI 8 MINUTI DEL PRIMO EPISODIO DI STRANGER THINGS 4