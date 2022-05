Il concerto de Il Tre a Roma in 3 minuti – VIDEO

Un Atlantico sold out ha saltato e cantato tutto il tempo con Il Tre. Il rapper è passato da Roma per la penultima data del suo tour nei club che si chiuderà lunedì 23 maggio a Bari. Da “Te lo Prometto” a “Cracovia pt. 3” e “Il tuo nome”, il 24enne a casa sua – è nato nella Capitale 24 anni fa – ha ripercorso i suoi più grandi successi (e il disco ‘Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo’) e infiammato la location con le sue rime taglienti. Live l’artista, al secolo Guido Luigi Senia, dà il meglio di sé e regala un flow da invidia, rappa e allo stesso palleggia con un pallone, fa emozionare invitando i genitori sul palco, scende tra il pubblico e diventa barbiere rasando un fan. Tra gli ospiti sul palco Mostro. Noi c’eravamo, ecco il nostro resoconto video ↓

Il tour continua in estate