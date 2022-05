Salve, scusate il disturbo avrei bisogno di una delucidazione. Giovedì 19 maggio ho preso la 14 esima pillola (ALLE 21:40)e non andando in bagno da qualche giorno mi sono trovata a dover assumere un lassativo. Alle ore 6:30 del mattino dopo sono andata in bagno normalmente ,mentre alle 10:30 della stessa mattina ho avuto una forte scarica di diarrea. Unica durante la giornata . Non ho pensato di prendere un altra pillola siccome erano passate più di 10 ore e ieri sera (20 maggio) ho avuto un rapporto ,ma non completo. A causa della scarica corro dei rischi evidenti?

Anonima

Cara Anonima,

non corri alcun rischio, perchè come hai specificato tu stessa sono passate più di 10 ore per cui la pillola era già stata assorbita e metabolizzata. Il rischio viene solitamente circoscritto alle prime 3/4 ore dall’assunzione del contraccettivo.

Quindi puoi stare tranquilla.

Un caro saluto!