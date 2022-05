Christian Bale irriconoscibile nel trailer di Thor: Love and Thunder – VIDEO

Marvel ha rilasciato il trailer in italiano dell’attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit). Nelle nuove immagini, cariche di azione, viene mostrato per la prima volta Christian Bale, irriconoscibile (un vero trasformista!), nei panni del villain Gorr il Macellatore di Dei.

Dal 6 luglio nelle sale italiane, il cinecomic vede Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora: la ricerca di pace interiore. Ma il suo riposo viene interrotto da un killer galattico noto come Gorr (Christian Bale), che vuole l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, il protagonista si affida all’aiuto della Regina Valkyria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore del Dio del Tuono, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, nei panni de La Potente Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr e cercare di fermarlo prima che sia troppo tardi.

La pellicola è diretta da Taika Waititi e prodotta da Kevin Feige e Brad Winderbaum. Nel cast anche Russell Crowe nei panni di Zeus, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Matt Damon e Sam Neill.

IL TRAILER