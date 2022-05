Vivo la sessualità con molta difficoltà e ora ho un ritardo…

Buongiorno,

Vorrei fare una domanda e sarò grata se qualcuno può darmi un parere. Ho un ritardo sul ciclo e volevo essere tranquillizzata anche se sono consapevole che non ci dovrebbero essere rischi in merito. Entro comunque velocemente in ansia quindi avrei bisogno di un parere oggettivo perché mi rendo conto che le mie paranoie sono poco supportate dal senso logico. Vivo la sessualità con molta difficoltà. In genere ho un ciclo molto regolare ogni 26-30 giorni come intervallo massimo quando non sono 28 spaccati. Il mese scorso il ciclo mi è venuto a 24 (ero alle terme credo che questo abbia accelerato la cosa) e questo mese sono già in ritardo di sei giorni. Una cosa molto insolita. Tre giorni fa ho avuto un rapporto assolutamente non completo senza eiaculazione ne penetrazione ma solo sfregamento. Io avevo addirittura gli slip. Lui no. Essendo che aspettavo il ciclo già da qualche giorno il periodo non era in teoria nemmeno quello fertile. Escluderei per questi motivi una gravidanza ma se volessi eseguire un test quando dovrei farlo? Perché di solito si fa dopo sei sette giorni di ritardo ma in questo caso il rapporto è avvenuto nel mezzo al ritardo.

Non so se sono riuscita a spiegarmi. Possibile che il caldo arrivato improvvisamente questa settimana unito allo stress di una brutta notizia a cui penso da giorni possa aver influito così tanto? Attendo una gentile risposta e vi ringrazio in anticipo. Grazie mille

Anonima