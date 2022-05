“Siamo supereroi”, a Roma il musical contro il bullismo con Leo Gassmann

Uno spettacolo scritto per dimostrare che le nuove generazioni sanno “creare qualcosa di bello con le loro mani”, che sono il motore di un cambiamento reale e non protagonisti inermi di storie social. Attori, cantanti, influencer e oltre 200 studenti si uniscono in questa missione per ‘Bullo man’, il musical promosso e organizzato dal Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop, in occasione dell’ottava Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo in programma il 28 maggio.

Proprio in questo giorno lo show va in scena all’Auditorium della Conciliazione di Roma, una prima che si spera sia l’inizio di altre repliche in tutta Italia. Tra i protagonisti Leo Gassmann, Martina Attili e Matteo Valentini che, ai microfoni dell’Agenzia Dire, si sono detti entusiasti di poter partecipare a uno spettacolo che unisce musica e recitazione per lanciare un messaggio forte contro bullismo e cyberbullismo. Sullo sfondo del racconto lo scontro tra due famiglie apparentemente opposte: gli Addams ed i Buonisky.

L’intervista ↓

“Il progetto è stato scritto in parte dai ragazzi- spiega Valentini- e nasce dall’esigenza di esprimere delle emozioni e far vedere che non sono una generazione attaccata solamente ai social”.

Perché nasce il musical contro il bullismo

Ragazzi che aiutano altri ragazzi, è questo il senso del musical che devolverà tutto il ricavato al Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop per fornire, gratuitamente, la prima assistenza legale, pedagogica, neuropsichiatrica e psicologica a tutti i ragazzi vittime di bullismo e alle loro famiglie.

Inoltre, i soldi finanzieranno le molteplici attività di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo che il centro svolge in tutta Italia. Tematiche sempre più all’ordine del giorno, e ce lo dicono i fatti di cronaca quotidiana. È recente la creazione della Boiler Challenge Cup: la sfida su TikTok in cui a vincere è il ragazzo che porterà a letto la ragazza più in sovrappeso, vittima inconsapevole di un gioco di seduzione spogliato del suo significato. Vittime che, il più delle volte, si sentono la causa delle prese in giro.

“Spesso ci si chiude in se stessi, si cerca di cancellare il trauma o ci si sente in colpa nonostante non sia colpa nostra. Questo spettacolo- aggiunge Gassmann- vuole far capire che le cose non sono sempre come si mostrano e che ci sono dei campanelli che vengono ignorati, spesso questi campanelli ignorati portano a rovinare la vita di una persona. Il musical, perciò, ci dice anche che è importante ascoltare e far esprimere a queste persone quello che stanno provando affinché certe cose non accadano più”.

“Non avere paura”

I ragazzi promettono una storia a tema, piena di colpi di scena e supereroi: quelli veri, però, esistono nella vita di tutti i giorni. “Penso che ognuno di noi possa essere un supereroe o una superoina- conclude Gassmann- se impara a essere ciò che desidera senza la paura di essere giudicata o di non essere ciò che le persone si aspettano da lui o da lei”.

Gli ospiti che sostengono “Bullo Man”

A sostenere la sfida dei ragazzi di ‘Bullo Man’, tra il pubblico ci saranno: Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, Gabriel Garko, Edoardo Bennato, Luca Tommassini, Sandra Milo, Paolo Ruffini, Enrico Papi, Maria Grazia Cucinotta, Paolo Genovese e Matteo Oscar Giuggioli. E ancora Giacomo Giorgio, Antonia Fotaras, Demetra Bellina, Beatrice Grannò, Francesco Gheghi, Tobia De Angelis, Blu Yoshimi, Pamela D’Amico, Francesco Cardamone, Craig Warvick, Luciano Garofano, Ludovico Aldasio e Mario Tricca. L’appuntamento con lo show è per domani 28 maggio alle 21. I biglietti sono ancora disponibili sul sito di TicketOne.