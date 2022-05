Salve,

Prendo la pillola da 10 mesi. I primi mesi ho avuto diversi effetti collaterali poi passati. Da due mesi sono tornati.

Il mese scorso ho avuto il seno gonfio e un po’ di nausea poi mi si è presentato il ciclo da sospensione e mi sono sentita meglio ( ho eseguito anche un test risultato negativo). Questo mese ,ultima settimana di blister, nuovamente stessi sintomi. Sono molto precisa con la pillola e non ha avuto episodi di diarrea o vomito. Sono molto ansia perchè non cpaisco cosa mi. succede. E’ possibile che dopo mesi. possano tornare effetti collaterali?

( all’inzio del mese ho preso due bustine di un integratore di nome quetidia fast per il rilassamento, soffro di attacchi di ansia, ma non dovrebbero esserci interazioni. MI confermate?)

grazie

Elena, 23 anni

Cara Elena,

rispetto all’integratore che stai assumendo non ci risultano particolari interazioni con il contraccettivo ormonale. A tal riguardo vorremmo suggerirti di confrontarti sempre con il medico o il farmacista ogni volta che assumi un nuovo farmaco, sottolineando che sta assumendo un contraccettivo ormonale. In questo modo sapranno tranquillizzarti e se necessario informarti su possibili interazioni. Rispetto agli effetti collaterali che stai riscontrando il consiglio è quello di contattare ed informare il ginecologo che ti ha prescritto la pillola. Non ci dici che tipo di pillola stai assumendo, avvolte le pillole a basso dosaggio possono presentare degli effetti collaterali. Comunque, detto ciò, riteniamo importante un confronto con il tuo medico.

Un caro saluto!