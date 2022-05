Valerio Ferrara trionfa a Cannes con ‘Il barbiere complottista’

Al 75esimo Festival di Cannes ‘Il barbiere complottista’, saggio di diploma di Valerio Ferrara, allievo di regia del CSC – Scuola Nazionale di Cinema (triennio 2019-2021), vince il primo premio alla Cinef risultando il primo cortometraggio italiano a ricevere il riconoscimento più importante nell’ambito di questa sezione. La giuria, presieduta da Yousry Nasrallah e formata da Monia Chokri, Félix Moati, Jean-Claude Raspiengeas e Laura Wandel, ha assegnato il premio tra le 16 opere in concorso, selezionate tra 1.528 film provenienti da 378 scuole di cinema di tutto il mondo.

“È tantissima l’emozione nel ricevere un premio così importante, ma ciò che lo rende unico è che sia stato assegnato proprio a una commedia. Il mio ringraziamento – ha dichiarato Ferrara – va al Festival di Cannes e alla giura per aver fatto una scelta non ovvia – che glorifica un genere che definirei nobile e tanto caro alla nostra tradizione cinematografica – al protagonista Lucio Patanè, a tutto il cast, al Centro Sperimentale di Cinematografia e ai ragazzi del team, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile”.