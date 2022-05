Ho notato nei rapporti sessuali, in alcune posizioni provo dolore/fastidio…

Buongiorno esperti,

Vi scrivo perchè ho notato che durante i rapporti sessuali, in alcune posizioni provo dolore/fastidio. A volte durante l’inizio della penetrazione sento come uno scatto a livello della vagina, come se il pene andasse contro l’osso pubico e non si incanalasse in vagina. Effettivamente credo di avere un osso pubico molto pronunciato ma non mi ha mai dato problemi, provo solo questo disagio durante il sesso. Ho effettuato una visita ginecologica qualche mese fa e anatomicamente il dottore mi ha detto che è tutto nella norma… È possibile che effettivamente l’osso pubico sia così pronunciato da bloccare la penetrazione in alcune posizioni? Vi ringrazio in anticipo.

Anonima

Cara Anonima,

non è un fenomeno così raro quello del dolore durante i rapporti sessuali. Si parla spesso di vaginismo quando la donna soffre di una contrazione difensiva involontaria dei muscoli che circondano la vagina che rende difficile la penetrazione, con conseguente ansia anticipatoria fino ad una vera e propria fobia del rapporto sessuale. A seconda del livello di gravità di questo disturbo sessuale, la penetrazione risulta quindi dolorosa o impossibile, con una lubrificazione vaginale spesso scarsa o inesistente e questo innesta sempre più un circolo di resistenza al rapporto. Per evitare di provare dolore durante un rapporto sessuale, occorre innanzitutto avere un sufficiente desiderio del rapporto stesso e quindi una opportuna eccitazione, la donna deve avere i muscoli pelvici rilassati e, tanto nella donna quanto nell’uomo, non vi devono essere parti del corpo irritate.

Il dolore durante il rapporto sessuale può avere delle cause fisiche, ossia essere dovuto a infezioni, endometriosi o condizioni di ovaio policistico, ma non sono da sottovalutare le variabili psicologiche.

Molte donne non riescono a rilassarsi bene, la vagina non si lubrifica a sufficienza. Il pene pertanto strofinando contro le pareti della vagina asciutta, provoca un’irritazione. A causa del timore di provare dolore, i muscoli del pavimento pelvico si contraggono più del solito, e perciò il rapporto sessuale finisce per essere doloroso. La donna cade così ben presto in un circolo vizioso di paura del dolore, che porta a maggiore tensione, che a sua volta conduce ad ulteriore dolore e caduta dell’eccitazione, cause a loro volta di ulteriore secchezza vaginale, che comporta ulteriore irritazione, etc.

Potrebbero esserci delle difficoltà strutturali o anatomiche, potrebbe essere una pubalgia, ma probabilmente avresti il dolore anche in altri momenti. Qualora il dolore dovesse persistere puoi confrontarti magari con un osteopata per capire meglio un eventuale interessamento muscolare e/o posturale.

Un caro saluto!