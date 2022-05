cari esperti,

è da un pò di tempo che soffro di rash cutanei, mi riempio di macchie rosse e grossi pruriti, e riesco a trovare sollievo solo buttandomi sotto la doccia. Questo effettivamente sta diventando un pò invalidante. Il mio medico mi ha suggerito di contattare uno psicologo perchè pensa abbia una natura psicosomatica. effettivamente nel primo anno del covid ho perso mio padre e forse devo ancora elaborare tutta quella rabbia e dolore che mi porto indietro anche perchè non ho avuto modo di salutarlo. Cosa ne pensate?

Ele, 17 anni

Cara Ele,

possiamo solo immaginare quanto sia difficile perdere una persona importante, inoltre con il covid ci saranno anche state delle regole molto rigide e ferree che avranno reso il distacco ancora più difficile da metabolizzare.

Non sappiamo se ci sia un modo specifico per accettare e rassegnarsi ad una perdita così importante soprattutto alla tua età, però riteniamo che sia fondamentale il consiglio del tuo medico. Avere un confronto con uno psicologo ti permetterà, rispettando i tuoi tempi, di entrare in contatto con questa emotività silente e sotterranea che probabilmente in questo momento si esprime proprio attraverso il tuo corpo.

Non esitare a scriverci nuovamente se ne sentissi il bisogno.

Un caro saluto!